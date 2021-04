Bucchioni non ha dubbi: "A Napoli tutti direbbero di no ad un campionato senza le 3 big"

Enzo Bucchioni, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. “Il Leicester vinse il campionato inglese ed aveva il quinto fatturato inglese. La SuperLega è stato uno strappo molto forte. Le guerre hanno sempre fatto morti e feriti e la UEFA non può permettersi di andare avanti senza queste 12 squadre e le altre che si aggregheranno. Bisogna capire come cambiare il calcio, perché va cambiato. La Super League potrebbe essere il vertice di un'organizzazione che potrà essere poi migliorato. Ovviamente la storia e l'interesse popolare devono essere rispettati ma sempre guardando all'innovazione.

Senza queste grandi squadre ma che calcio vedremmo? Queste squadre muovono la locomotiva del movimento. La UEFA dovrebbe indirizzare questa locomotiva. Una competizione ad invito ovviamente non va bene. Deve essere lasciata la possibilità allo sport di essere sport. Se i 12 club hanno fatto questa roba per far riflettere, io voglio riflettere. Spero che la UEFA rifletta. Ceferin è uno che combatte la VAR che è uno strumento pazzesco ed ottimo. Non possiamo fidarci di Ceferin. Il calcio è cambiato. Qualcosa bisogna fare. L'immobilismo del UEFA ha portato a questo. Sono convinto che se domandassimo a Napoli se vogliono un campionato senza Juve, Inter e Milan, direbbero di no".