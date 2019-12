Bucchioni non ha dubbi: "Giuntoli farà di tutto per prendere un regista già pronto"

Enzo Bucchioni, giornalista, si è soffermato sulla necessità del Napoli di acquistare un regista nel suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il ruolo del regista è delicato e prenderlo dall'estero avrebbe delle controindicazioni per il Napoli. A gennaio la caratteristica principale degli acquisti deve essere la capacità di immergersi subito nella nuova realtà. Per questo credo che Torreira farebbe al caso del Napoli, ma la situazione è complicata. Il regista deve guidare la squadra, Giuntoli farà di tutto per portare a Napoli un giocatore già pronto".