Bucchioni: "Non si può perdere ancora dopo due sconfitte"

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’editorialista Enzo Bucchioni.

"La società è molto assente al Milan. Ibrahimovic non si sa cosa sta facendo. Tutti ci diciamo: “O cacciano Fonseca o lo mettono con le spalle al muro mettendo tutti i giocatori di fronte alle loro responsabilità”. Niente di tutto questo è successo. Lui continua a lamentarsi dei giocatori che non lo seguono, la società continua a tenerselo nonostante sia assente e non ci sono certezze. Il Milan è diventato imbarazzante. Ho pensato addirittura che Fonseca si volesse far cacciare da alcune dichiarazioni ai microfoni.

Non capisco quale sia la ratio di questa società. Si pensava ad un ulteriore passaggio di mano ma Cardinale vuole rimanere fortemente al Milan. Il Milan, nonostante abbia deluso, può finire tra le prime otto posizioni nella classifica generale della Champions League per le prossime due partite

Thiago Motta ha un'idea di calcio che prima o poi verrà fuori. Non è un contropiedista come dicono molti. Ha bisogno di tempo per lavorare. Con Lo Spezia ha litigato con il direttore sportivo che lo aveva praticamente mandato via.

Napoli-Udinese? È una partita snodo. La squadra deve dimostrare le sue solidità e le certezze che ha accumulato in questi mesi. Non si può perdere dopo le due battute d’arresto contro la Lazio e si deve ripartire facendo tesoro degli errori. Il Napoli lo può fare ma deve dare prova sul campo.

Il Real Madrid ha individualità più forti di quelli dell’Atalanta ma i bergamaschi avrebbero potuto addirittura pareggiare. L’Atalanta ha dimostrato di saper soffrire e di avere il carattere di andarsi a riprendere il risultato. Al tavolo della grandi c’è anche l’Atalanta. Oggi è la candidata per la vittoria dello scudetto".