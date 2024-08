Bucchioni: "Osimhen, rapporti tesi tra le parti. In un anno è cambiato tutto"

vedi letture

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto per commentare il mercato del Napoli: “L’arrivo di Lukaku e McTominay al Napoli accontenta Conte e pone il Napoli in prima fila per l’obiettivo minimo che è il ritorno in Champions. Il mercato è stato frenato dalla mancata cessione, sin qui, di Osimhen, con De Laurentiis che pensava di poter prendere 100 milioni per il nigeriano, magari ci riesce anche se è tutto complicato.

I rapporti tra le parti, entourage e club, sono tesi, anche perchè a distanza di un anno il mondo del calciomercato è cambiato. In Arabia Saudita si spende di meno, poi in Premier League c’è il fair play e quindi girano meno soldi. Il calcio è tutta una bolla che si sta gonfiando ormai ovunque: il mercato si è ridimensionato, il Barcellona, ad esempio, non riesce a tesserare i calciatori. A fine mercato, fossi nel Napoli, oltre ad un altro centrocampista prenderei un difensore in più”.