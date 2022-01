Bucchioni: "Positivi nel Napoli? Ci vorrebbe esorcista. Caso Insigne andava risolto in estate"

A parlare dei temi del momento, a Maracanà ieri nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Enzo Bucchioni. Ecco un estratto: "Vlahovic via anche per una questione di soldi? Ha una testa da quarantenne, non sbaglia una mossa, una dichiarazione, è tutto proiettato al successo, vuole vincere come Donnarumma. Puoi mettergli addosso una corazza e non lo scalfisci. Lui è molto professionale, chi lo prende fa un grandissimo affare".

Osimhen torna senza giocare la Coppa d'Africa, ma al Napoli ci sono altre positività.

"E' un momento delicatissimo, ci vorrebbe un esorcista. In più occasioni negli ultimi anni abbiamo detto che era pronta per vincere ma poi è sempre successo qualcosa. Quest'anno è falcidiata dagli infortuni dopo un grande inizio. Questi casi vanno risolti, perché poi ti condizionano. La vicenda Insigne andava risolta in estate. So che non è stato neanche salutato dal presidente nel ritiro, e lui ci è rimasto male".