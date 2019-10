Bucchioni: "Richiamo di ADL pesante, ma è stato bravo a dare una scossa all'ambiente"

Enzo Bucchioni, durante il microfono aperto di Sportiva, ha risposto alle domande in diretta degli ascoltatori, rispondendo anche sui temi di casa Napoli: "Il Presidente sta tenendo ad alto livello il Napoli e non gli si può dire niente. Può essere scomodo, ma ha capito che il momento è delicato dopo la vittoria sul Liverpool: ha fatto bene a intervenire pesantemente per dare una scossa all'ambiente. Non sono negativo sul Napoli, la strada è positiva. Ci sono tante situazioni ancora da migliorare, ma se la squadra riprenderà il suo passo abituale potrà essere protagonista. Quello di ADL è stato un richiamo, seppur pesante".