Bucchioni: "Sarebbe follia fare tutta la stagione con Insigne in scadenza"

Enzo Bucchioni, noto giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Insigne non può essere un caso per il Napoli. Se penso ad un Napoli senza Insigne ho un dolore. Sarebbe folle pensare che per tutta la stagione si possa parlare del contratto di Insigne, sarebbe una cosa che destabilizzerebbe il ragazzo, l'ambiente e la squadra. Scudetto? Anche il Napoli è tra le squadre che possono puntarci".