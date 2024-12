Bucchioni sta con Conte: “Fa bene a confermare Raspadori, anch’io non me ne priverei”

Enzo Bucchioni, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Raspadori ha un valore assoluto alto e anche io farei fatica a privarmene, è nel giro della Nazionale, sa fare tre ruoli ed è un grande professionista. Farebbe bene Conte a chiederne la conferma ma dovrebbe utilizzarlo di più. E’ vero che senza coppe non c’è grande spazio, ma si potrebbe concedere qualche occasione di più a un ragazzo che ha un talento indiscutibile. Magari può essere utile anche subentrando a gara in corso in maniera metodica, facendo in questo modo la differenza, come è capitato contro il Venezia.

La Lazio sta facendo cose straordinarie e quando vai over performance non penso che si possa durare tutta la stagione. I biancocelesti credo che abbiano anche la voglia di provare a vincere l’Europa League e quindi… Inoltre la rosa non è ampissima, anche se è una squadra molto difficile da affrontare per intensità e tempi di gioco.

La Juventus sta facendo fatica e dal mercato ha bisogno di 2-3 elementi per competere. Però se l’Inter vincesse il recupero della gara con la Fiorentina la squadra di Motta sarebbe a -9 dal primo posto, troppo distante. Atalanta, Napoli e Inter sono le tre veramente in lizza, hanno tutte e tre valori diversi ma importanti e ugualmente validi per durare sino alla fine in quella posizione”