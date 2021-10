Bucchioni su Insigne: “Deciderà lui se ribattere i rigori. Discuterlo aprirebbe crepa insanabile"

Enzo Bucchioni, noto giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss KissNapoli: “Ad inizio stagione potevamo pensare ad un Napoli che potesse lottare per la Champions ma dopo l’avvio importantissimo diventa la favorita per lo scudetto. I conti si fanno alla fine, siamo solo ad un quarto del campionato. Contro il Toro è stato segnale di solidità importante, una partita complicata vinta. Insigne? Il leader tecnico è lui, solo lui potrebbe dire di non calciarli. Se metti in discussione il leader crei una crepa insanabile".