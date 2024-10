Bucchioni su Lukaku: "Era il più atteso e si è inserito alla grande. Inciderà ancora di più"

"Nel 2011 Conte ereditò una Juventus con le stesse condizioni e vinse a mani basse uno Scudetto da imbattuto…".

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista: “Che dispiacere vedere il Napoli che non fa l’Europa, ma quest’anno deve essere trampolino verso qualcosa di grande come lo Scudetto. I nuovi acquisti hanno un potenziale enorme e già incidono tanto, passerà la nottata della Champions che manca ma arriverà molto presto. Nel 2011 Conte ereditò una Juventus con le stesse condizioni e vinse a mani basse uno Scudetto da imbattuto…

Lukaku era il giocatore più atteso e si è inserito alla grande, ora crescerà ulteriormente e sarà ancora più incisivo. Quello che fa impressione è che il Napoli ha ancora grandissimi margini di miglioramento. Questa squadra ha ancora dei piccoli difetti, ma Conte li limerà senza problemi. Sta venendo fuori un Napoli-contiano che può arrivare ovunque, vedo una squadra che ha sempre fame e voglia di vincere. Antonio è un profeta in queste trasformazioni. Il Napoli è la principale alternativa all’Inter e ora non va più ignorato, ha tutto quello che serve per primeggiare.

Anche più della Juventus? Sì, perché hanno la Champions dalle parti di Torino. Questo toglierà energie ad una squadra comunque attrezzata. L’Europa è sempre stata disastrosa per i bianconeri negli ultimi anni, quindi ha tanto da dover dedicare in coppa. Quando si è presentata in Champions ha sempre preso degli schiaffi, quindi a Motta hanno chiesto di dare una dimensione diversa in Europa”.