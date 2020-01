Bucchioni sul mercato: "Lobotka ha l'accordo col Napoli, il Celta Vigo ha capito..."

Nel suo editoriale per TMW il giornalista Enzo Bucchioni parla così del mercato del Napoli: "Sul presente è il Napoli che deve dare un regista a Gattuso. Come previsto, l’Arsenal non vende più Torreira, quindi sono salite le quotazioni di Lobotka spinto verso Napoli anche da Hamsik. In pratica c’è l’accordo con il giocatore e anche il Celta Vigo ha capito che trenta milioni sono troppi. Ora si ragiona sui venti, il Napoli vuole l’accordo fatto all’apertura del mercato di martedì prossimo".