Bucchioni sulla lotta scudetto: "Vedo bene l Napoli, può ancora crescere"

A commentare la giornata di campionato a TMW Radio, durante Maracanà Show, è stato il giornalista Enzo Bucchioni.

Come valutare la giornata?

"Juve e Inter sono attardate, ma il Milan ha dato intanto un bel segnale. Era una partita scivolosa, veniva dal ko in EL e contro una squadra ben organizzata poteva finire il ciclo magico. Invece è ripartito. Nonostante il risultato e un approccio non buono, si è ritrovato e ho visto un bel Milan. La squadra c'è, c'è il gioco e anche la testa dei giocatori".

Milan tra le più credibili rivali per lo Scudetto?

"Vedo il Napoli, che ha un organico importante e il tecnico sta tirando fuori il meglio. Il Napoli può crescere, ma occhio anche a questa Roma. Ha trovato l'assetto giusto, ha giocatori straordinari. Senza Dzeko riesce a esprimere qualità lo stesso. Il Sassuolo sta giocando bene ma ha delle cadute. Ma ce lo metto, perché è un campionato dove può succedere di tutto".

Ibra ancora una volta decisivo:

"E' un leader, diverso da Ronaldo. Io mi prendo sempre Ibra, perché è leader in campo e fuori. Ronaldo ora nasconde anche i problemi che ha questa Juve e ti risolve le partite. In realtà però ho visto oggi dei passi avanti dei bianconeri. L'Inter pensava a qualcosa in più, ma anche oggi l'Atalanta ha dimostrato che c'è".

Rizzoli apre al Var a chiamata per i club:

"No, per carità. Questo è populismo puro. Il Var usiamolo bene, non si può dare alle squadre. Se poi lo chiami e dopo c'è un episodio ancor più grosso che fai?".