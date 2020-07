Bucchioni: "Tutto fatto per Under, alla Roma 20mln e una possibile contropartita"

Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, parla dell'affare tra Napoli e Roma che dovrebbe portare Cengiz Under alla corte di Rino Gattuso: "Tornando al Napoli, oltre a Kessie del Milan, nel taccuino di Gattuso c’è anche Under destinato a prendere il posto di Callejon. Valutato venti milioni, l’affare è praticamente fatto, alla Roma andranno cash e forse Malcuit per un totale di 20 milioni".