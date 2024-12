Bucciantini a Conte: "Se vuoi spingere sempre, perché aspettare il 75' per i cambi?"

Il giornalista Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso di Ne Parliamo Il Lunedì: "Due cose sono evidenti del Napoli. Il Napoli non è una squadra che può gestire, Spalletti poteva fare anche due gol e poi ti nascondeva la palla, questo Napoli la palla non la può nascondere. Non ha difensori e centrocampisti che nascondono la palla.

Non ha un centravanti che ti tiene nemmeno una palla lontana e poi si arriva lì, perché per me comunque il punto è sempre lì. Quindi il Napoli deve sempre spingere, io a volte penso che per spingere bisogna intervenire anche nelle partite un po’ prima: se vedi che al 50esimo sta cambiando qualcosa, non aspettare il 75esimi per metterci mano sulla partita. Per esempio Kvaratskhelia io l’ho visto bello pronto e voglioso, forse poteva entrare un po’ prima per dare quell’anima in quella parte di campo dove Neres stava scomparendo, dove Lukaku non t’ha dato”.