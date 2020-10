Bucciantini a Sky: “Napoli da sempre da Scudetto, ma ecco com’è cambiato”

Marco Bucciantini, giornalista e scrittore, ha parlato è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Napoli da Scudetto? Lo è sempre stato, non è una novità, la novità era l’anno scorso quando si è allontanato ma poi si è subito riavvicinato con la Coppa Italia. Ora è anche cambiato, con Bakayoko può permettersi i 4 davanti, Osimhen ha cambiato il Napoli, da quando è entrato a Parma 12 gol in due gare e mezzo e c’è più spazio per Lozano che fa la differenza".