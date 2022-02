Bucciantini: "A inizio stagione Osimhen aveva oscurato Vlahovic, stava facendo la differenza"

Nel corso di 'Ne Parliamo Martedì' su Canale 8, è intervenuto il giornalista Marco Bucciantini: "Nei primi due mesi di stagione Osimhen aveva oscurato Vlahovic, a me sembrava il giocatore che stava facendo la differenza in Serie A. Era riuscito a migliorare una squadra che sembrava difficile da migliorare, mentre la Fiorentina era più facile da migliorare. La squadra viola veniva da anni più brutti in cui Vlahovic con i suoi gol l’aveva salvata, ma sembrava migliorata per l’idee di Italiano. Ora bisognerà vedere quanto la Juve andrà dietro a Vlahovic, l’altra sera siamo un po’ stati ammaliati dai gol del serbo e di Zakaria, ma poi vendendo le statistiche il Verona aveva fatto 13 tiri come i bianconeri”.