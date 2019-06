Bucciantini a Sky: "Un mistero il mancato amore tra Napoli e ADL, ha portato squadra a livello eccezionale"

Nel corso dello Speciale Mercato di Sky Sport, il giornalista Marco Bucciantini è stato interrogato sul rapporto tra Napoli ed ADL: "E' un mistero il fatto che non sia sbocciato l'amore tra Napoli e ADL. Ognuno non si avvicina. E' un presidente illuminato, sta portando risultati, stacca dividendi con la squadra portata a livello eccezionali, tra le migliori in Europa, costantemente in Champions. Perché non riesce a parlare con la gente?"