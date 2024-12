Bucciantini: "Conte vuole Danilo per un motivo molto chiaro"

Marco Bucciantini, giornalista, è intervenuto al Club, a Sky Sport, per commentare le ultime voci di mercato sul Napoli e sulla Juventus con Danilo e Fagioli nel mirino del club azzurro: "Con Danilo sa cosa prende, Conte ha bisogno di certezze in questo momento dietro. Fagioli? Non ce lo immaginiamo nel Napoli perché non c'è, ma per me manca uno simile che faccia viaggiare la palla in modo limpido nel Napoli, ma non puoi cambiare nulla dei titolari".

