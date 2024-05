Bucciantini fa il nome: "Chi prende questo allenatore fa l'affare e con lui Kvaratskhelia fa 25 gol"

"Per me chi prende Italiano fa l'affare. Rispetto agli altri è anche meno impegnativo. Con Italiano ad esempio Kvaratskhelia fa 25 gol". Lo ha detto il giornalista Marco Bucciantini a Canale 8: "Italiano e Gasperini hanno due finali che potrebbero dare non tanto a loro ma in chi li riceve un po' più di quel rispetto dell'ambiente. Se arrivano con una coppa vinta qualcosa cambia".