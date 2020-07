Bucciantini: "Gol Politano non è casuale, per la prima volta è riuscito a fare una cosa..."

Marco Bucciantini, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Il calcio post-Covid non ha inciso sui valori, non ha cambiato le cose. Ha ricordato che i tifosi sono fondamentali e spero che questa sia una lezione che resti. Con l'Udinese il Napoli ha vinto grazie a Politano, che per la prima volta in tre mesi è riuscito a spostarsi la palla da destra sul sinistro e ha sfondato la porta. Aveva trovato difficoltà, ieri ha messo la palla all'incrocio".