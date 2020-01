Bucciantini: "Inter ha vinto su 3 errori del Napoli. A Gattuso servono giocatori di personalità"

Nel corso di Radio Gol è intervenuto il giornalista e opinionista per Sky Marco Bucciantini che ha detto la sua su Napoli-Inter: "Il Napoli non è ancora pronto adesso per risalire la china. L’Inter è riuscita a vincere grazie a tre errori del Napoli. Gli azzurri hanno lottato, sono stati in partita, ma in questo momento fanno calcio con grande sudore. Ieri mi è piaciuto Zielinski che nei momenti difficili si è fatto dare la palla. Ieri l’ho visto emergere.

METTONO UNA PEZZA - "Il Napoli in questo momento ha bisogno di giocatori che siano pronti ad invertire il senso di marcia. I giocatori di personalità rimediano, mettono una pezza. La stagione non può andare avanti così"