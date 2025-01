Bucciantini: "Kvara era l'idolo dei ragazzi, la Serie A perde un rumore bellissimo"

Marco Bucciantini, intervenuto al Club di Sky Sport, parla di Kvaratskhelia. Elogio al georgiano che sta per lasciare Napoli, direzione Psg. "Io provo a parlare di Kvaratskhelia a occhi chiusi o mi tappo le orecchie. La Serie A perde un rumore bellissimo. Cambiava un colore della partita anche adesso. Lui era luce, magari andava riaccesa, ma se ce l'hai ce l'hai. Kvara era l'idolo di quei ragazzi, era volto scudetto improvviso dei ragazzi, arrivato dal niente. Prima non sapevi come si pronunciava e poi non sapevi come si fermava. Io ho visto cos'era Kvara, non me lo sono inventato, anche lo scorso anno è stato salvezza, ha segnato più di tutti nelle difficoltà. Osimhen è andato via e nessuno ha pianto, ma Kvara mancherà, vedrete...".

