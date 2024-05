Bucciantini: "Kvara migliorato. Quest'anno stesso rendimento ma in un Napoli diverso"

Marco Bucciantini, giornalista, è intervenuto a Canale 8, alla trasmissione Ne Parliamo il Lunedì

Marco Bucciantini, giornalista, è intervenuto a Canale 8, alla trasmissione Ne Parliamo il Lunedì: "Kvara ha avuto una stagione forse più importante dell’anno scorso. L’anno scorso arriva un alieno e devasta il campionato, non capiscono come arginarlo. Poi cala nella seconda parte. Quest’anno ha avuto lo stesso rendimento in un Napoli diverso e con un problema fisico ad inizio stagione e quindi la stagione per lui è importante perché il suo rendimento ormai è acquisito. E la situazione del rinnovo non l’ha condizionato ma deve essere risolta”.