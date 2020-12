Bucciantini: "La Juve sta dando possibilità alle altre di essere lì, c'è anche il Napoli..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto Marco Bucciantini, giornalista e scrittore: "Quest'anno la Juventus dà la possibilità alle altre di essere lì e credo che il Napoli non abbia nessun problema a vivere il fatto di poter competere per lo scudetto. Può darsi che per la Juve sia un obbligo e per altre no, ma quei 4 organici (Napoli, Milan, Inter e Juve, ndr) hanno qualcosa in più rispetto agli altri. Il Napoli deve far bene, certo è che negli scontri diretti ti crei una forza mentale. Il Milan sta andando bene perché da giugno ad oggi ha battuto tutte le big, è primo perché nella testa è convinto di essere la squadra più forte".