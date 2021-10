Bucciantini: "Napoli bravo a sfuggire dalle trappole, non sarà fuga ma c'è l'indizio"

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Martedì’ su Canale 8, è intervenuto Marco Bucciantini, giornalista ed opinionista di Sky Sport: "Il Napoli ogni volta trova delle trappole ma è molto bravo a sfuggire da queste. Si è trovato a vincere la classica partita che ti fa capire cosa è cambiato, in questi anni il Napoli non avrebbe mai vinto una gara come quella contro il Torino. Non sarà un campionato di fuga, ma Napoli e Milan in testa sono un ottimo indizio su quello che potrà accadere".