Bucciantini: "Napoli rimane tra i favoriti. Gasp ogni tanto fa queste partite, ricordate con Liverpool e Bayer?"

Il giornalista Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso de Ne Parliamo Il Lunedì: "L'Atalanta di ieri è stata oggettivamente impressionante, e io penso anche che il Liverpool sapesse attaccare la profondità, o il Leverkusen. È che ogni tanto l'Atalanta fa queste partite. Infatti questo risponde un po' anche al sondaggio: "Napoli sopravvalutato?", per niente.

Il Napoli è tra le favorite del campionato con l'Inter, forse l'Atalanta, forse la Juventus. L'idea di giocare con Lookman e De Ketelaere, ha tenuto Di Lorenzo bloccato per sessanta minuti, e Di Lorenzo è il terzo giocatore della Serie A per tocchi di palla nella trequarti avversaria. Cioè tu hai tolto al Napoli un giocatore che salendo ha sempre aiutato a fare tantissima manovra, e Lookman l'ha bloccato lì tutta la partita. È per dire che l'idea 1-2 (il 3-4-1-2 di Gasperini, ndr), con due larghi davanti, aveva un senso. Di Lorenzo è quello che salendo fa la differenza".