Bucciantini: "Osimhen dà tante soluzioni, ma intorno a lui c'è musica"

Marco Bucciantini, giornalista ed opinionista di Sky Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Osimhen in questo momento offre tantissime soluzioni offensive, è un calciatore tatticamente e tecnicamente perfetto. Ma intorno a lui c'è musica. Gli altri azzurri creano tanti presupposti per fare gol e lui li sfrutta".