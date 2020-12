Bucciantini: "Rosso su Insigne giusto ma non sempre accade"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, Marco Bucciantini, giornalista e scrittore, è tornato su Inter-Napoli:"A San Siro c’era una squadra impaurita come l’Inter e il Napoli ha dimostrato di avere una qualità superiore sulle squadre che lottano per lo scudetto, ma tende a massimizzare i danni. I danni vanno contenuti, perché durano, il Napoli non avrà i tre attaccanti titolari contro la Lazio. Il Napoli contro la squadra favorita per lo scudetto è riuscito a fare la partita che voleva fare, gli è mancato solo il gol. Nel primo tempo il Napoli stava basso perché sa che l’Inter parte forte e mette in difficoltà gli avversari. Gattuso ha voluto spegnere l’incendio nerazzurro ed è stata una cosa giusta. Mancavano Sanchez e Hakimi che sono quelli che più possono inventare, nel secondo tempo è arrivato il rigore perché la squadra di Conte ha dimostrato grande forza caratteriale. L’Inter ha avuto pazienza e ha lasciato palleggiare il Napoli però ha anche subito molto.

Espulsione di Insigne? Anche Gattuso alla fine del suo discorso su Sky è convenuto sul discorso degli altri. Il danno è stato fatto in campo poi Insigne l’ha contenuto fuori, scusandosi con l’arbitro e quindi è arrivata una sola giornata di squalifica. In Serie A si contesta troppo quello che fa l’arbitro e per quello bisogna mettere una regola, ci deve essere un limite e l’offesa deve essere giustamente sanzionata. Il problema che non succede sempre anzi succede poco e l’arbitrio a volte fa finta di non sentire. Non era neanche un rigore da contestare , ma capisco il momento. Anche negli altri sport c’è l’agonismo ma non è come il calcio, nel basket ad esempio anche se guardi male l’arbitro c’è il fallo tecnico. Gattuso è una persona intelligente e ha capito cosa volevo dire nel post-partita".