Bucciantini: “Sabato rivista l’idea di calcio di Conte e la voglia della squadra di liberarsi"
Nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì' su Canale 8, è intervenuto il giornalista Sky Marco Bucciantini: "Nel primo gol si è visto qualcosa d’importante da parte del Napoli. Finalmente si è visto un esterno che entra dentro al campo mirando la porta, ed era il mancino che gioca a destra, questa liberazione di Neres più volta invocata.
Ma si è visto anche il centravanti fare una mossa da centravanti alla Conte, cioè venire incontro alla palla e giocarla lui per un altro, mettersi lui in una posizione di regista. Due cose che, secondo me, hanno gratificato l’idea di calcio di Conte e la voglia di liberarsi di questa squadra, che aveva bisogno di farlo e mi è sembrata un po’ più libera".
