Jeda pazzo di Neres: "Voglio vederlo in nazionale! Merita la convocazione di Ancelotti"

Jeda, ex calciatore brasiliano, ha parlato del suo connazionale David Neres ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di 'Radio Goal': “Neres è in forma, quando sta così è un grandissimo calciatore. Credo stia facendo veramente molto bene ed è perfettamente inserito nei meccanismi della squadra. Merita la convocazione di Ancelotti, voglio vederlo nella Nazionale brasiliana”.

