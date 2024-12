Bucciantini: "Se con la Lazio giochi bene ma perdi e non crei, vuol dire solo una cosa"

Il giornalista Marco Bucciantini interviene a Canale 8 per analizzare la gara del Maradona: "Il problema è che oggi Lukaku, che pure ha vinto lo scudetto in Italia, non sta rendendo. La palla muore a Lukaku e non va bene. Palla a Lukaku e poi, e poi cosa? Tanto un tempo, un po' meno adesso. Lukaku ad esempio non ha mai giocato in un tridente e non è lo stesso dell'Inter.

Con la Lazio il Napoli ha giocato una buona gara, ma se dopo una buona gara attacchi poco e perdi, allora abbiamo una versione finale e finita del Napoli: se vuoi competere per lo scudetto, e il Napoli deve lottare per lo scudetto pur non essendo favorito, deve migliorare tanto nella metà campo avversaria".