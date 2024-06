Bucciantini: “Spalletti colpevole ma resta il mio mito, lo difendo per un motivo”

Marco Bucciantini, giornalista e opinionista di Sky Sport, ha analizzato ai microfoni dell'emittente satellitare il ko della Nazionale italiana contro la Svizzera.

Marco Bucciantini, giornalista e opinionista di Sky Sport, ha analizzato ai microfoni dell'emittente satellitare il ko della Nazionale italiana contro la Svizzera: "Se non cambi si ripetono i difetti, bisogna guardare la fotografia di ieri. Ha più valore della sconfitta con la Svezia, dove potevi attribuire anche ad una gestione un po’ strana del ct, di quel momento e di quegli uomini. E’ più importante della vittoria dell’Europeo, che è diventata casuale con gli anni. E’ più importante della sconfitta con la Macedonia, perché ci penalizzò oltre modo quella partita, siamo superiori, lo dimostrammo e l’abbiamo dimostrato anche recentemente. Non siamo stati superiori alla Svizzera, né nel girone che ci eliminò dal Mondiale, né ieri dove ci ha mortificato. Questa è veramente la fotografia del valore della Nazionale, che per me non è il valore del calcio italiano. Quindi mi aspetto parole serie, che tengono conto di questa fotografia, non le ho ancora sentite

Possiamo sottolineare anche una discesa di combattività in campo. A Me quello che mi ha sorpreso è stata proprio l’assenza della Nazionale. In altri casi un po’ di ribellione in campo la vedevi, perché c’erano giocatori di più personalità come Verratti.

Il colpevole resta il mio mito: Luciano Spalletti. Però lo difendo, perché la sua passione, la sua erudizione, la sua conoscenza e la sua capacità, le reputo un punto di partenza per i prossimi anni”.