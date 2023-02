Bucciantini sui cori contro Napoli: "Mandateli a Marechiaro! Il brutto si combatte col bello"

TuttoNapoli.net

Marco Bucciantini, giornalista e scrittore, ha commentato ai microfoni di 'Sky Calcio Club' gli indecenti cori dei tifosi di La Spezia contro Napoli: "Il brutto si combatte col bello. Mandate quella gente 10 giorni a Napoli sul lungomare o a Marechiaro e vedete se fanno ancora i cori. Non si può più tollerare tutto ciò. Mandateli a Marechiaro e vediamo se vogliono far sparire la città tramite il Vesuvio. Se stai una settimana a Marechiaro poi i cori sul Vesuvio non li canti più!”.