Buccirosso sulla rosa: "Quotazioni mercato micidiali, il giro dei soldi uccide il calcio!"

L'attore napoletano Carlo Buccirosso è intervenuto a Piuenne: "Ma chi ha detto che quel giocatore vale tanto, Osimhen quanto vale secondo voi? Questi sono i mali del calcio, le quotazioni micidiali. Si creano miti che non esistono, giocatori bravi che non sono bravi. Vi illudete che il Napoli ha una rosa importante perché uno vale 70 e l'altro 40, ma magari non ne valgono neanche la metà. Il giro dei soldi e dei procuratori sta uccidendo il calcio. Quanto dovrebbero valere i giocatori dell'Atalanta dopo quello che abbiamo visto in questi anni?".