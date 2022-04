Budel boccia Mertens e Osimhen insieme: “Napoli poco equilibrato con loro due in campo”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Alessandro Budel, commentatore Dazn ex calciatore, tra le tante, di Brescia e Cagliari.



A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Alessandro Budel, commentatore Dazn ex calciatore, tra le tante, di Brescia e Cagliari.

Su Empoli-Napoli

"Secondo me il Napoli non aveva approcciato bene la gara, l'ho detto anche nel commento della partita. Poi, da ex calciatore, so bene come ci siano giornate storte come questa. Bravo Mertens a sbloccare il match. Poi, nella ripresa, gli azzurri, erano stati bravi a raddoppiare ma il gol di Henderson ha aperto un'altra partita e, il Napoli, ha pagato anche gravi errori individuali".

Al Napoli sta mancando anche un'adeguata preparazione fisica?

"No, secondo me c'entra poco. Io credo che, in alcune circostanze, al Napoli manchino giocatori di personalità che sappiano leggere bene i momenti della partita. Mancava anche Koulibaly. In certi momenti, ci vuole quel giocatore che dice a Meret: 'Butta quella palla'. Certe partite vanno portate a casa e basta, non si può pensare di vincere sempre con largo vantaggio. A volte devi portare solo i tre punti a casa. Problema fisico ma anche molto di natura mentale. Ha perso con la Fiorentina, ha incassato il pareggio nel finale contro la Roma. Chiaramente se manca l'entusiasmo le gambe girano meno. Credo che, se avesse vinto contro Fiorentina e Roma, il Napoli avrebbe surclassato l'Empoli"

Il Napoli non è riuscito ad evitare gli errori già commessi contro Fiorentina e Roma

"Il Napoli, da questo punto di vista, non è 'camaleontico'. Non cambia canovaccio delle partite, gioca nello stesso modo e ha un'identità marcata ma non si può pensare di mantenere lo stesso tipo di intensità per tutto il campionato. Ci sono partite in cui devi pensare a qualcosa di diverso, anche giocare più sui lanci lunghi per Osimhen che sa attaccare bene la profondità. Invece, gli azzurri, non sanno cambiare il loro approccio in base al tipo di partite".

Ha avuto ragione Spalletti, per tutta la stagione, nel non voler schierare Mertens e Osimhen insieme per mantenere equilibrio?

"Non c'è stato molto equilibrio. L'Empoli ha avuto molto spazio per le ripartenze; è vero che Mertens ha segnato e ha sbloccato il match ma, così disposto il Napoli, non mi ha entusiasmato. Praticamente aveva 4 giocatori prevalentemente offensivi, mancava Lobotka che è uno dei giocatori che sa dare stabilità al centrocampo".