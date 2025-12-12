Spinazzola allontana la Supercoppa: "Importantissima l'Udinese per cancellare il Benfica"

Il Napoli ha la testa all'Udinese, ed è giusto che sia così. Ma quattro giorni dopo ci sarà il primo trofeo della stagione in palio, la Supercoppa Italiana, con la semifinale contro il Milan. E di questo ha parlato anche Leonardo Spinazzola, esterno azzurro, intervistato da Radio Crc:

"Supercoppa? Giochiamo per un trofeo e per misurarci anche con una grande squadra, come il Milan. Ma per ora stiamo pensando solo all'Udinese, perché ora è importantissimo svoltare subito e cancellare la partita persa contro il Benfica".