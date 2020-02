Budel presenta la Samp: "Fa fatica a segnare all'inizio, il Napoli dovrà partire forte"

Alessandro Budel, ex calciatore e commentatore Dazn, ha seguito la Sampdoria nelle ultime due uscite e oggi l'ha presentata nel suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La Sampdoria è una delle poche squadre che non ha ancora fatto gol nella prima mezzora, non ha facilità nel passare in vantaggio, nell'andare a segno. Il Napoli dovrà partire forte per far male, cercando di non far sfruttare agli avversari il fattore campo".