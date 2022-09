Budel: "Raspadori prima punta? Col Milan ha faticato, lo preferisco con un altro attaccante"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Alessandro Budel

TuttoNapoli.net

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Alessandro Budel, cronista Dazn ex calciatore, tra le tante, del Torino: “Napoli-Torino? Gli azzurri vengono da una partita sofferta, giocata benissimo anche dal Milan. Vincere in trasferta ha trasmesso molta autostima alla squadra e questo entusiasmo va sfruttato al massimo. Il Torino è sempre difficile da affrontare perché è compatta, se la becchi in giornata fatichi perché vanno forte. La qualità del Napoli può mandare fuori giri gli avversari specie grazie alle giocate di Lobotka, che tocca il pallone come pochi ed è in grado di smistare velocemente.

Simeone o Raspadori? A me piace il centravanti classico, Raspadori ha faticato abbastanza nel primo tempo a Milano: lo preferisco accanto ad un’altra punta. Simeone è anch’egli in un buon momento.

Su Inter e Juve? Inzaghi era partito bene a Milano, ma l’Inter non è più la stessa dalla gara contro il Liverpool dell’anno scorso. Si fa fatica a capirne le ragioni, mentre la Juventus mi sembra una squadra realmente apatica, che avrebbe bisogno di una sterzata mentale. Tra tutte e due, forse i bianconeri avrebbero più bisogno del ritorno di Conte".