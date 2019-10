Buffon a Tiki Taka: "Nazionale? Non c'entro niente, ci sono giovani bravi come Meret! Napoli in corsa per lo scudetto"

Gianluigi Buffon è ospite a Tiki Taka, su Italia 1. Tanti argomenti, dalla Nazionale alla lotta scudetto: "Io non c'entro niente con questo nuovo progetto azzurro, c'è una linea verde con tanti giovani davvero interessanti. Oltre a Donnarumma, che è il diamante che brilla di più, ci sono tanti bravi portieri come Meret o lo stesso Sirigu, che non è più giovanissimo, ma non è secondo a nessuno. L'ultimo problema dell'Italia è il portiere".

La Juventus? "Ringrazierò per sempre i bianconeri. Se a 40 anni ho avuto la possibilità di essere preso in considerazione da la PSG è perché la Juventus mi ha inculcato la filosofia del lavoro. Poi ovviamente devo tanto a me stesso e alla natura, che mi ha dato qualche buona qualità".

L'Inter? "Ho grande rispetto per i nerazzurri, sono il primo avversario della Juventus quest'anno. Se non ci fosse stata la Champions, avremmo duellato fino all'ultima giornata. Con la Champions, e mi auguro che possano andare avanti a lungo, forse ci sarà qualche punto perso per strada. Conte è straordinario e capace di miracoli sportivi".

De Ligt? "L'infortunio di Chiellini ha accelerato il percorso di inserimento di De Ligt. Se le cose dovessero andare bene, a marzo potremmo avere un giocatore pronto, anche se in questo periodo sembra avere la nuvola di Fantozzi sopra la testa. L'infortunio di Chiellini è un duro colpo, peggio sarebbe stato solo un infortunio per Cristiano Ronaldo".

Sarri? "Si inizia ad intravedere qualcosa di diverso, una ricerca della verticalità costante che ci differenzia da quello che abbiamo fatto negli ultimi anni. Nel giro di due mesi si vedrà la vera Juventus di Sarri, anche perché abbiamo perso giocatori importanti in questa prima parte del campionato".

Il Napoli? "Sicuramente è ancora in corsa per il titolo, anche perché siamo ancora all'inizio. Certo, un'occasione come quella di questa giornata, il Napoli la doveva cogliere".