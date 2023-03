Buffon alla BoboTv: "Napoli vetrina unica per il calcio italiano. Champions? Può arrivare in fondo"

L'ex portiere della Juventus Gianluigi Buffon ha parlato alla Bobo Tv

L'ex portiere della Juventus Gianluigi Buffon ha parlato alla Bobo Tv: "Spalletti già alla Roma aveva fatto vedere qualcosa di diverso. Il Napoli è una vetrina unica per il calcio italiano. Fa divertire, gioca un calcio vero. L'unica outsider in Champions è il Benfica, ma in caso di semifinale con gli azzurri non so se i portoghesi riuscirebbero a passare il turno. Questo gioco non si è mai visto e questa squadra mi entusiasma di più di quella di Sarri.

Champions? Il Napoli è stato fortunato nel sorteggio, sarà come una partita di campionato. Può arrivare fino in fondo e sarei felicissimo nel caso".