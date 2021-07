Buffon, altra insidia per Meret in Nazionale? "Sogno il Mondiale in Qatar"

A 43 anni, Gianluigi Buffon proprio non ci pensa ad appendere i guantoni al chiodo e smettere. Dopo aver vinto quasi tutto, dove trova ancora gli stimoli? Lo spiega lo stesso portiere del Parma, pronto per la sua esperienza in Serie B, in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport: "Continuo perché ho un sogno. Ma dovrà essere supportato dai risultati. Appena riconoscerò un segnale di declino, un minuto dopo smetto. Anche perché io sto benissimo a casa con mia moglie e i miei figli, con gli amici. Smettere non sarà mai un trauma. Quando accadrà, non sarò felice : di più. Perché sento il bisogno di fare altro e di interessarmi di altro. Mi entusiasma l’idea di poter dedicare del tempo agli hobby e a tante piccole cose che sto sacrificando. Ma sento che ho ancora qualcosa di speciale da fare. Ho un sogno da raggiungere, forse un’utopia, che mi spinge avanti".

Un sogno, un'utopia che potrebbe chiamarsi Qatar, Mondiali 2022: "Mancini ha fatto una cosa straordinaria. Possiamo solo fargli lodi e complimenti. E io, a 43 anni, anche per rispetto del lavoro del c.t., non sarò mai quello che si candida: “Oh, ci sono anch’io...” Mai. Ma il Mondiale mi serve per sognare. Altrimenti per cosa gioco a fare? Per riportare il Parma in A, certo. E dopo? Quasi sicuramente Mancini non mi chiamerà, giustamente, ha i suoi uomini, il suo gruppo. Ma io ho bisogno di sapere che ci sarà un Mondiale in Qatar per continuare a parare e sognare".