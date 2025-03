Buffon: “Dissi che con Conte il Napoli sarebbe stato da Scudetto! Sarà dura per le altre”

vedi letture

"Probabilmente le cose non stanno andando come vorrebbero, ma mancano ancora dieci giornate e tanto vale attendere il finale e vedere se in questo rush può accadere qualcosa di sorprendente, e sorprendentemente positivo. Io me lo auguro". A parlare così in merito alla situazione della Juventus, nelle dichiarazioni riportate da Sportmediaset a margine dell'incontro con gli studenti di Sport Management della Luiss Business School a Roma, è direttamente chi l'ambiente bianconero lo conosce bene, ovvero Gianluigi Buffon, per altro ex compagno di Thiago Motta in Nazionale.

L'edizione on line del Corriere dello Sport, inoltre, riporta altre parole di Buffon in merito a Conte che ha portato il Napoli a lottare per lo scudetto: "Io lo avevo detto prima dell'inizio del campionato, con Conte il Napoli sarebbe arrivato primo o secondo a prescindere dalla squadra. Adesso sarà dura per chi deve confrontarsi con Antonio in questo finale. Comunque vada un campionato con una corsa a tre squadre non si vedeva da tanto tempo, perciò godiamocela".