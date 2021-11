Buffon: "Italia ai playoff? Hanno pesato le assenze dei 4 giocatori più importanti"

Nell'intervista davanti alle telecamere di Rai 2, nel corso della storica trasmissione 'Dribbling', il portiere del Parma Gianluigi Buffon ha parlato - tra le altre - anche della Nazionale di Roberto Mancini e dei playoff che gli azzurri dovranno affrontare per poter partecipare ai prossimi Mondiali: "Bisogna sottolineare che, nelle ultime gare, l'Italia ha giocato senza Chiellini, Immobile, Spinazzola e Verratti: insomma, secondo me i quattro giocatori più importanti della Nazionale. Quando uscimmo nel 2010 dal Mondiale, io dissi che il calcio è cambiato tantissimo e che non ci sono più squadre inferiori come una volta. Aggiunsi anche che noi saremmo arrivati a festeggiare anche le qualificazioni ai Mondiali. Dopo quanto successo nell'ultimo periodo, devo dire che ci avevo visto abbastanza bene".