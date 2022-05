Buffon non si arrende, D'Amico: "Giocherà fino a quando il Parma non salirà in Serie A"

Gigi Buffon, anni 44, non ha intenzione di fermarsi, vuole continuare a giocare ancora. La sua compagna Ilaria D'Amico ha dichiarato

Gigi Buffon, anni 44, non ha intenzione di fermarsi, vuole continuare a giocare ancora. La sua compagna Ilaria D'Amico ha dichiarato: "Arrivare a giocare nuovamente nel massimo campionato con il Parma è la sua sfida. E fino a quando non la raggiungerà mi sa che lo vedrete in campo" le sue parole riportate da Tuttosport.