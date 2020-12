Buffon pensa ancora al Real: “Vittoria che ripaga di un 0-3 diventato 1-3 in Spagna”

Al termine della gara di Champions Barcellona-Juventus 0-3, il portiere bianconero Gianluigi Buffon è intervenuto ai microfoni di Mediaset: "Se mi emoziono? Molto, molto. È un’impresa, una partita che ricorderò con piacere. Un qualcosa che non capita tutti i giorni. Andando a ritroso ripaga me stesso e la squadra di un famoso 0-3 in Spagna che poi finì 1-3 al novantesimo”.

Si è preso una piccola rivincita? “Come squadra, non parlo del singolo. Intendo trenta persone”.

Si è giocato a porte vuote, fino all’ultimo secondo non voleva prendere gol. “Era un imperativo. Ho poche occasioni per mettermi in mostra che prendere gol mi dà fastidio, soprattutto in queste platee e in queste partite. Ci tengo a far vedere perché continuo a giocare. Giustamente la persona non ti vede e si chiede perché continua a giocare. Perché penso di essere d’aiuto, di stare bene con i compagni e nelle opportunità posso dimostrare di volere ancora. Sono a disposizione di tutti: ho ancora ambizioni e sogni, altrimenti non andrei avanti. Ma mi piace essere da supporto per tutti. Ringrazio Szczesny che mi lascia il posto qualche volta e posso fare qualche partita (sorride, nd) e poi tutto lo staff”.

Si è portato a casa la maglia di Messi. “È già la terza-quarta volta che cambiamo la maglietta. Ce ne sono alcune di speciali”.