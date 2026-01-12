Buffon sulla Juve: "C'era gap con Inter e Napoli. Iniziasse ora, sarebbe da Scudetto"

Gianluigi Buffon, ex portiere e capo delegazione della Nazionale italiana, ha parlato ai media presenti all'evento 'Teatro dei campioni'. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte da TMW.

Juventus in lotta per la classifica altissima?

"Sono partiti con un piccolo gap da recuperare. E farlo contro squadre come Inter e Napoli diventa complicato, qualche pareggino può aver fatto storcere la bocca ma la mano di Spalletti è inequivocabile ed evidente. La Juve è in grande crescita, se fossimo ai nastri di partenza potrebbero giocarsi lo Scudetto".

Sulla Nazionale di Gennaro Gattuso:

"Abbiamo molte motivazioni per pensare che parteciperemo ai prossimi Mondiali, la prima è che abbiamo una squadra forte, fatta di ragazzi in gamba, e con un allenatore giusto. Mancato stage? Non ci si aspettava nulla di diverso, sapevamo le difficoltà che avremmo affrontato. Domandare e proporre certe iniziative era doveroso, purtroppo non c'è stata la possibilità. Dovremo essere più forti anche di queste cose, ed essere determinati nel voler conquistare l'obiettivo".