Bucchioni: "Una quarantina di infortuni hanno dilaniato la stagione del Napoli"
"Il Napoli non si arrenderà per il carattere del suo allenatore, ma sapeva che per sperare avrebbe dovuto vincerle tutte e invece s’è fermato a Parma". Così scrive Enzo Bucchioni nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Ma lo scudetto è evaporato ben prima, una quarantina di infortuni, alcuni gravi, hanno dilaniato una stagione. E con il caso Lukaku è mancata un’arma in attacco che avrebbe potuto essere decisiva in gare come quella di ieri.
Milan e Juventus devono ringraziare l’impresa dei nerazzurri. Ovviamente in chiave Champions. La disastrosa sconfitta con l’Udinese è stata ammortizzata, ora con il Verona i rossoneri possono ripartire. Restano i clamorosi errori di Allegri (perchè cambiare modulo ora e per di più con Leao centravanti?) e il caso del portoghese che a fine anno dovrà essere risolto in un verso o nell’altro. Si profila una cessione".
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