Buongiorno a Mediaset: "Classifica Champions? Pensiamo a lavorare e poi vedremo..."

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo il pari per 0-0 contro l'Eintracht Francoforte: "Ovviamente siamo contenti per lo spirito che la squadra ha messo in campo e per la prestazione, ma siamo amareggiati per il risultato perché quando non segni non puoi vincere. Dobbiamo cercare di continuare a lavorare e a migliorarci".

Quale è stata la maggiore complicazione?

"Sappiamo che la Champions League è molto difficile da giocare, noi cerchiamo di affrontare ogni partita al massimo e ogni gara ha le proprie difficoltà. Contro l'Eintracht ci è mancata proprio la parte finale dell'azione, la conclusione, quel pizzico di fortuna che ci avrebbe permesso di vincere la partita".

Quali sono le possibilità del Napoli in Champions League?

"Dobbiamo pensare partita per partita come abbiamo sempre fatto, cercando di prepararle al meglio, continuando a lavorare quando possiamo durante gli allenamenti e affrontare ogni match al massimo. Poi quello che succederà lo vedremo".