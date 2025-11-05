Sacchi sull'Inter: "Il Napoli è a un punto ma hanno organico ricco e completo"

vedi letture

Arrigo Sacchi a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha commentato le notti Champions: "Vorrebbe dire chiudere i conti con la qualificazione agli ottavi e sarebbe fondamentale per poter gestire con calma e raziocinio le altre competizioni. E poi quattro vittorie in quattro partite di Champions è sempre un curriculum che, esibito agli avversari, mette paura".

Per l'ex allenatore del Milan la priorità quindi è battere il Kairat, "che non è così scontato perché quando affronti squadre nettamente più deboli le brutte sorprese sono sempre dietro l'angolo. Dunque, massima attenzione alla sfida contro i kazaki e dopo, se arriva il successo, testa al campionato".

"I nerazzurri hanno un punto di distacco dal Napoli capolista, hanno un organico completo, credo che possano lottare fino in fondo per il titolo. È logico che, per poterci provare, devono risparmiare un po' di energie. lo, per esperienza personale, ricordo che quando ero al Milan e c'erano le partite di Coppa Campioni, quelle di campionato, la precedente e la seguente, non riuscivamo a giocarle come Dio comanda".