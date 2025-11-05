Turci esalta Milinkovic-Savic: "E' straordinario! E trasmette personalità agli altri"

L'ex estremo difensore ed oggi preparatore dei portieri, Luigi Turci, ha parlato a TuttoMercatoWeb.com di alcune tematiche calde legate alla Serie A.

Come vede la lotta Scudetto?

"Tante squadre possono sperare. L'Inter sembrava in difficoltà, si è ripresa ed è tornata li. II Napoli dopo la batosta della Champions è rinato dalle ceneri come una fenice battendo 3-1 l'Inter. La Juve rimane temibile, ora ha un allenatore di ancora più grande esperienza e che ha già vinto. La Roma secondo me è la grande sorpresa: ha perso con il Milan, ma abbiamo visto in che modo. II Milan ha avuto uno shock con la Cremonese alla prima, ma si è ripreso alla grandissima ed è li a lottare".

Milinkovic-Savic decisivo a ripetizione: che ne pensa?

"Le statistiche parlano di una media sui rigori parati che è altissima, sicuramente andrà ad abbassarsi per ovvi motivi, talmente è straordinaria in questo momento. Bisogna riconoscere a questo ragazzo che nel tempo ha maturato una consapevolezza di sé ed una personalità che trasmette agli altri. Sui rigori si vede la sua faccia tosta, lo spirito sbarazzino e piratesco che fa la differenza. Nei due casi in cui ha parato i rigori il Napoli ha fatto risultato, quindi è stato tutto giustamente più esaltato".